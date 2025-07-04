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Baba siyasette, kızı mimarlıkta gündemde

Hikmet Çetin’in kızı Ece Çetin, çok sayıda ülkede mimari projelerde görev aldı.

Haber Merkezi
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Baba siyasette, kızı mimarlıkta gündemde
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Mehmet KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı yapmış Hikmet Çetin, CHP’nin yaşadığı çalkantılı günlerde yapıcı arayışlarıyla tekrar siyasetin gündeminde. Kamuoyunca pek bilinmeyen kızı Ece Çetin ise bugünlerde New York merkezli şirketteki mimari çalışmalarıyla gündeme geldi.

New York’ta yaşayan ve bu şehirdeki Rockwell Group’ta mimari tasarımcı ve proje müdürü olarak çalışan Ece Çetin, New York, Suudi Arabistan, Meksika’nın da aralarında bulunduğu şehirlerde otel, restoran ve ulaşım merkezleri gibi geniş ölçekli projelerde çalıştı. Küresel markaların prestijli projelerinde görev alan Ece Çetin, İstanbul Havalimanı’nda da çalıştı.

"Mimarlığı kültürler arası diyalogun ve sosyal farkındalığın aracı olarak görüyorum"

Ece Çetin, çalışmalarında ve hayatında babası Hikmet Çetin’den ilham aldığını vurguluyor ve “Toplumla güçlü bağ kurmanın mimarlıkta belirleyici olduğuna inanıyorum. Mimarlığı kültürler arası diyalogun ve sosyal farkındalığın bir aracı olarak da görüyorum” diyor.

Kültürel ve kamusal mekanlarda uzmanlaşan Ece Çetin, mimarlıkla sınırlı olmadan, sanat, edebiyat ve politikaya olan ilgisi sonucu, Rhode Island School of Design’da Mimarlık ve Güzel Sanatlar çift anadalı, sürdürülebilirlik ve küresel süreçler üzerine yan dallarla mezun oldu. Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansını ödül alarak tamamladı, ardından bir süre öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Ece Çetin, yakın zamanda Türkiye’de de çalışmalara katıldı. Haziran ayında Ankara’da Kore Savaşı’nın 75. yılı anısına düzenlenen bir sergide, tarihsel hafızayı destekleyici bir anlatı oluşturmak için mekânsal danışmanlık yaptı. Bunun yanı sıra, BM Uluslararası Cam Yılı kapsamında New York Türkevi’nde gerçekleşen “Sanatsal Cam Sergisi”nin oluşumuna katkıda bulundu.

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