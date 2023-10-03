Babacan: Anayasa konusunda "istemezükçü" tavrımız olmayacak

Zeynep GÜRCANLI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılış konuşmasında Türkiye gündemine soktuğu yeni Anayasa konusunda partisinin tavrını "istemezükçü olmayacağız" diyerek açıkladı.

İktidar Partisi'nin 5 yıldır yeni Anayasa'dan bahsettiğini, ancak herhangi somut bir öneri getirmediğini söyleyen Babacan, Anayasa değişiklik yapılış şeklinin AK Parti'nin "samimiyetini" de ortaya koyacağına vurgu yaptı. Babacan, "Anayasa değişikliği Meclis'te yapılacak, Külliye'de 3-5 kişi kafa kafaya verip mi hazırlayacak? Adalet Bakanlığı işin bir yerinde olacak mı? Samimiyet testinden geçmesi gerek. Gündeme bir şeyler getirelim de ekonomi gibi, enflasyon gibi diğer konular az konuşulsun" dile mi getiriyorlar?" diye konuştu.

Başörtüsü serbestisinin Anayasa'ya girmesi

Babacan, Anayasa değişikliğinin seküler yaşam tarzı konusunda endişe yaşamaya başlayan vatandaşlar konusundaki bir soruya, "devletin görevi insanların hayat tarzına karışmak değildir. O hayat tarzına dışarıdan müdahale edilmesini engellemektir" dedi. Başörtüsü serbestliğinin Anayasal koruma altına alınması konusunda ise partisinin tavrını "gün gelir devran döner, birileri o koyulan maddeyi kaldırırlarsa, bu hak ortadan kalkmış mı olacak?" sorusuyla ortaya koyan Babacan, Anayasa'nın böyle özel içerikler yerine, genel ifadelerle hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasına karşıyız"

Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasına parti olarak karşı durduklarını söyleyen Babacan, "İlke olarak, bu kadar uzun süre, bu kadar mutlak güçle yönetime karşıyız. Güç yozlaştırır. Mutlak güç, mutlak yozlaştırır. Türkiye'de değişim zamanı geldi. Bu konuyu bir Anayasa değişikliği ile getirirlerse, karşı çıkarız" dedi.

Babacan'ın ekonomiyi düzeltme reçetesi

Babacan, partisinin Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette "Türkiye hukuk yoluna girmezse, ekonomik sorunlar çözülmez" dedi. DEVA Partisi Lideri, ekonominin düzelmesi için "reçetesine" de şu unsurları dahil etti:

-Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı sağlanmalı. Bunun içeren kanun çıkarılmalı.

- Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görev süresi dolmadan almasının önüne geçilmeli.

-Merkez Bankası'nın döviz kuruna müdahale şeffaf olmalı (Babacan, 2002-2005 arası Merkez Bankası'nın dolar kuruna müdahale için 8.5 milyar dolarlık satış yaptığını, ancak bu satışın tümünün şeffaf şekilde yapıldığını anlattı. 2019'dan bu yana 250 milyar dolar satılarak müdahale yapıldığını söyleyen Babacan, bu satışın ise "arka kapıdan, halka bilgi vermeden yapıldığına dikkat çekti.)

-Merkez Bankası ile Hazine arasındaki, dolar kuruna Merkez Bankası satışıyla müdahale konusunda yapılmış olan protokol iptal edilsin.

-Yapısal reformlar hayata geçirilmeli.

-TÜİK'in verilerinin hükümetten bağımsızlığı sağlanmalı.

- BDDK finansal düzenlemeler konusunda somut adımlar atılmalı.

- Avrupa Birliği süreci üyelik standartları çerçevesinde yürütülmeli.



Babacan ayrıca, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden yaptığı müdahalenin "bazı kişiler tarafından bilindiğini", ancak "halkın bilgisinin olmadığını" da öne sürerek, "Ben vatandaş olarak bilmek isterim, mevcut dolar kuru piyasada dengesini bulmuş kur mudur, yoksa Merkez Bankası'na iktidar tarafından yapılan talep nedeniyle baskılanan kur mudur? Bu bilgiye sahip kişiler varsa, bu başlı başına bir haksızlık, adaletsizliktir. Birilerinin bilmemesi mümkün değil" diye konuştu.

"Yılsonu faizini tahmin edemem"

Babacan, enflasyonla mücadelenin sadece faiz artırarak yapılamayacağını, mutlaka yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Yıl sonunda faizin ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz" sorusuna ise, "Tahmin yapabilmek için elde veriler olmalı. Türkiye'de Merkez Bankası faizinin ne kadar olacağı bir bilim alanı değil, bir keyif alanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın keyfinin ne kadara izin vereceğine bağlı" dedi.

"Her yerde aday göstereceğiz deyip, Ankara-İstanbul'da aday göstermemek olur mu?"

Ali Babacan, DEVA partisinin yerel seçimleri "kendilerini halka anlatmak, kendi kimliklerini ortaya koymak için bir fırsat olarak" gördüklerini söyledi. Bu çerçevede tüm belediyeler için kendi adayları ile seçime gireceklerini söyleyen Babacan, diğer siyasi partilerle işbirliği yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: "Genel merkezler arasında hiçbir partiyle işbirliği görüşmesi yok. Ancak yerel düzeyde küçük ilçelerde işbirliği senaryoları konuşuluyor. Biz de teşkilatımıza "yerelden oluşabilecek işbirliği tekliflerini istisnai ve münferit olarak değerlendirebileceğimizi bildirdik" dedi.

Babacan olası işbirlikleri konusunda ayrıca şöyle konuştu: "Belediyecilikle ilgili ilkeler, prensipler olmalı. Bu konuda bir manifesto hazırlıyoruz. Adaylarımız, önce bu manifestoyu imzalayacak. Ardından aday olacak. Hükümette yolsuzluklar var. Peki belediyelerde yok mu? Orada burada 3-5 belediye alacağız diye yanlışlara ortak olmayız.

Tüm belediyelerde aday göstereceğiz deyip, Ankara-İstanbul'da aday göstermemek olur mu?"