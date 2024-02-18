Babacan: Bu iktidar, kendisine emanet edilen her hakka ihanet ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart seçimleriyle ilgili: "DEVA belediyeleriyle, bu ülkenin sınırlı kaynakları, nasıl yerinde ve isabetli harcanır; isabetli harcandığında bir şehir nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Göstereceğiz ki, genel seçimlerden sonra bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağımızı tüm millet duysun, görsün, şahit olsun" dedi.

Babacan, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen dördüncü grup belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

"1 lira ile yapabildiklerimiz"

Ali Babacan, 1 liranın eskiden ne kadar değerli olduğunu ve bu değerin nasıl tanıdıltığını şöyle kaydetti:

"Size eski bir dosttan haber getirdim. Eski dostumuz 1 lira! Elimde sokak sokak dolaşıp bu yeni 1 lirayı tanıtmıştım. Birileri vefasız olabilir, ama biz öyle değiliz. Paramızın kıymeti olsun diye çok çalıştık. "Parlayan Yıldız", "İlham Kaynağı Türkiye" "Modern Türkiye" Bu manşetleri dünya basınına attıran ekonominin başında olmaktan hep onur duydum, onur duymaya da devam edeceğim."

"Türkiye, Erdoğan'ın kukla tiyatrosuna döndü"

Türkiye ekonomisinin ve para biriminin değer kaybına dikkat çekip, iktidarın etkisinde hareket eden kurumları bu sözlerle eleştirdi:

"Koskoca Türkiye, Erdoğan'ın kukla tiyatrosuna dönmüş durumda. Bağımsız olması gereken yargı ve birçok kurum kukla tiyatrosuna dönmüş durumda. Kuruşlarımızın değerinin olduğu o günleri hatırlatmak durumundayız. Hatırlayacağız ki bu ülkenin ne hale getirildiğini unutmayalım. Hatırlatacağız ki vatandaşlarımız seçimlerde bu hükümete sarı kartı göstersin"

"Emanete hıyanet olmaz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü seçimlerde diğer partilere baskı yapmak için kullandığını ancak parti olarak bunun her zaman karşısında duracaklarını belirten Babacan, muhalefete de yüklendi:

"Bir devletin en temel varlık sebebi ne? "Güvenliği sağlamak" değil mi? Güvenlik içinde yaşamak bir "vatandaşlık hakkı" değil mi? Ama bu iktidar, kendisine emanet edilen her hakka ihanet ediyor. Erdoğan, elindeki gücünü seçimlerde diğer yarışan bütün partileri sindirmek için kullanıyor, ama endişe etmeyin biz varız DEVA partisi var. Seçim çalışmalarından tutun, belediyelerin içine kadar sirayet bir etmiş şiddet kültüründen bahsediyoruz ve hiç kimse ders almıyor, tedbir namına da yeterince güçlü adımları göremiyoruz. Çünkü şiddetten beslenenler var; öfkeden, nefretten beslenenler var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da "Öfke bir hitabet sanatıdır" dedikten sonra bu ülkede öfke, şiddet bitmez.

Şiddet kültürünü besleyen, büyüten sadece bu iktidar değil. Daha iktidar olmadan, iktidarın yanlışlarına düşen, cin olmadan çarpmaya çalışan pek çok siyasi parti var bu ülkede. Al birini, vur ötekine. Öyle şeyler oluyor ki izlerken, dinlerken ben hicap duyuyorum. Önce yerel seçimlerde, siyasetteki şiddet kültürünü elimizin tersiyle itip atacağız. Daha sonra genel seçimlerde de aynısını yapacağız."

Siyasette tehdit dili

Erdoğan, gittiği her yerde eline saldığı sopayı sallaya sallaya dolaşıyor. Bir yanında 28 Şubat'çılar, diğer yanında mafyalar - çeteler ile dolaşıyor. Sn. Erdoğan, hiç yorulmayın. Vatandaş bu şantaj siyasetini çok iyi biliyor. Sarı kartı göreceksiniz.

"İktidardan muhalefete zihinlerde hâlâ rant kaygısı var"

Yerel seçimlerin, rant kaygısı olarak görüldüğünü belirten Ali Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel seçimler denince, siyasi kadroların içerisinde herkesin aklında tek bir konu var, üzülerek söylüyorun: Haksız rant. İdeolojik zıtlıklar, siyasi görüş ayrılıkları fark etmiyor. Çoğu muhalefetin de zihnine yerleşmiş, habis bir zihniyet bu. Bozuk yollardan, kaldırımlardan bahseden yok. "Şuradaki kişi, bilmem kimin adamı, ben onu istemem" tartışmaları var. Sahipsiz sokak hayvanlarından bahseden yok. "O ilçeye bizim şu arkadaş atanacaktı" var.

Gelmeyen otobüslerden bahseden yok. Biz bu yüzden buradayız. DEVA belediyeleriyle, bu ülkenin sınırlı kaynakları, nasıl yerinde ve isabetli harcanır; isabetli harcandığında bir şehir nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Göstereceğiz ki, genel seçimlerden sonra bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağımızı tüm millet duysun, görsün, şahit olsun."