Babacan: Demokrasi hikayemiz dünyaya örnek olacak

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuşan Ali Babacan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ifade eden Babacan şunları kaydetti:

"İnşallah 29 gün sonra İstanbul damgayı demokrasiye, atılıma basacak. 29 gün sonra İstanbul, bu ülkenin kaderini değiştirecek. İleri demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuk devletinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 14 Mayıs’ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni-Alevi demeden hep beraber 'daha fazla demokrasi' diyeceğiz ve adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız."

Babacan, seçimleri kazanmaları halinde kurulacak hükûmetin yapacağı icraatları anlatarak "Biz 6 parti, tam mutabakatla güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçileceğiyle ilgili anayasa metnimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politikalar metni imzaladık. Kurulacak hükûmetin her alanda ne yapacağı konusunda da 6 parti mutabık kaldı. Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğu derin krizden çıkaracağız. 85 milyonu, tüm milletimizi, 14 Mayıs’ta yazmaya başlayacağımız ve tüm dünyaya örnek olacak demokrasi hikayemize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye demokrasisi adına tarihi bir oluşum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri Millet İttifakı’nın kazanacağına inandığını söyledi.

Uzlaşmanın ve hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmayacağını kaydeden İmamoğlu şöyle devam etti:

"Millet İttifakı, işte bu çözümün altyapısını kurduğu için çok değerli bir oluşumdur. Türkiye demokrasisi adına belki de tarihi bir oluşumdur. Demokratik siyasetin her şeyden önce bir tevazu işi olduğunu unutmamak gerekir. Siyasetçilerin, yöneticilerin bir imtiyazı asla olamaz, olmamalıdır. Seçimle gelirler, görevlerini yaparlar, ceketlerini alır evlerine dönerler."

İftara Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, partinin milletvekili adayları, ilçe başkanları ve üyeler katıldı.