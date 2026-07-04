Babacan duyurdu: Yeni ittifak geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni bir siyasi ittifak modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Babacan, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer alacağı ortaklık hazırlığında önemli yol edildiğini belirtirken, ittifakın ilerleyen süreçte başka partilerin katılımıyla genişleyebileceğini söyledi. Babacan, oluşturulacak yapının AK Parti'ye alternatif olmayı hedeflediğini ifade etti.

Saadet ile Yeniden Refah anlaştı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Babacan, yeni ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin ortak zeminde buluşmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki parti de sorunları aştı. Her iki tarafın da ittifak gerekliliği görüşleri ifade edildi. Zorluklar aşıldı. Önümüzdeki dönemde ittifak yapısı genişler. Başka partilerle de temaslarımız var ancak bunun şimdi açıklanması doğru değil. Mutabakat oldukça açıklama daha doğru."

İttifak genişleyebilir

Babacan, üzerinde çalışılan modelin yalnızca klasik bir seçim ittifakıyla sınırlı kalmayacağını belirterek ortak liste ve ortak aday gibi seçeneklerin de değerlendirileceğini söyledi. Sürecin seçim takviminin netleşmesiyle şekilleneceğini ifade eden Babacan, yeni oluşumun farklı siyasi partilerin katılımıyla büyüyebileceğini dile getirdi.

İttifakın gerekli olduğunu vurgulayan Babacan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni bir alternatif inşasının çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Özellikle AK Parti'den soğuyan, bir zamanlar AK Parti'ye oy vermişken artık olmuyor, yürümüyor olanlara bir yol lazım, yeni bir alternatif lazım diyenler için. Böyle ellerinin rahat rahat gideceği bir tercih oluşturulması zorunludur. Türkiye için ortak bir hedefte buluşabiliyor muyuz şu anda bu önemli. Mesele sadece seçimi kazanmak değil, mesele Türkiye'yi kazanmak. Seçimi kazanmışım, Türkiye'yi kaybetmişim ne işe yarar. Seçimde kazanmamız lazım. Ve bu şartlarda mevcut iktidarın, gerçek alternatifinin ancak biz olacağımızı düşünüyoruz. Başka çıkış görmüyoruz."

"DEVA Partisi'nin adayı benim"

Babacan, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Şimdilik önceliklerinin ittifakı büyütmek olduğunu belirten DEVA Partisi Genel Başkanı, "DEVA Partisi'nin adayı benim. Genel başkanlar doğal adaydır. Amacımız şu anda ittifakı genişletmek ve o birlikteliği milletimizin önüne sunmak. Ondan sonra seçim iş birliği, adaylıklar konuşulur" dedi.