Babacan: KYK kredileri ve bursları 147 dolardan 67'ye düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, 2023 yılında öğrencilere verilecek KYK kredi ve burs rakamlarını eleştirdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“KYK kredileri ve bursları 850 liradan bin 250 liraya yükseltilmedi. Aylık 147 dolardan 67 dolara düşürüldü. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?” ifadelerini kullandı.