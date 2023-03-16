Babacan: Merkez Bankası ve TÜİK başkanlarını görevden alacağız

Millet İttifakı’nın ortakları arasında yer alan DEVA Parti’nin Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'nin destek vermesini olumlu bir adım olarak gördüğünü belirten Babacan, “Millet İttifakı, 6 partiden oluşuyor. HDP, ayrı bir ittifak içerisinde şu anda dolayısıyla teknik olarak burada olması mümkün değil. HDP ve başka partiler Sayın Kılıçdaroğlu’na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz, bu iyi bir şeydir” diye konuştu.

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimleri kazanması halinde ilk iş olarak Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanı'nı değiştireceklerini belirten Babacan, Merkez Bankası Başkanı adaylarının kendilerini Plan Bütçe Komisyonu’nda anlatacaklarını ve buna göre Merkez Bankası Başkanı'nın belirleneceğini söyledi.

"MB Başkanı toplumun terazisine çıkacak"

Babacan, şunları söyledi:

“Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan’ın kullandığı bir kasa. Biz ne yapacağız? İlk önce Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanı’nı değiştireceğiz. Merkez Bankası Başkanı adayları önce Plan Bütçe Komisyonu’nda kendilerini anlatacak. Soru cevap seansı başlayacak. Milletvekilleri ve basın soracak. Önce toplumun terazisine çıkacak.”