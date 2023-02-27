Babacan: Sadece helallik isteyip sorumluluktan kaçamazsınız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman'da helallik istemesine tepki gösterdi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA lideri Babacan da, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" dedi.