Babacan: Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Bunun için biz ilk günden beri bu tarihi sorumluluğu, muhalefet partisi olmamıza rağmen omuzlarımızda hissettik. Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Kanaat Önderleriyle Buluşma" programına katıldı.

Burada konuşan Babacan, Gazze'de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşandığını söyledi.

Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinlinin İsrail hükümetinin hunharca saldırılarında hayatını kaybettiğini dile getiren Babacan, "Her gün Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Hele hele İsrail hükümetinin Gazze'nin tümünü işgaliyle ilgili almış olduğu karar, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu hem de bir insanlık suçu." ifadelerini kullandı.

Babacan, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çekerek, "Bu süreci çok önemsiyoruz. Bu sürecin arkasındaki hazırlığın planlı ve oldukça detaylı çalışılmış bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Zaten bunu anladığımız ve gördüğümüz için ilk günden itibaren 'Bu süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izleyeceğiz. Süreçte gördüğümüz hataları söyleyeceğiz. Önerilerimizi dile getireceğiz. Bu sürecin başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa, o yüzde 5 ihtimali destekleyeceğiz' dedik." dedi.

"Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık"

Babacan, "Türkiye'de şiddetin ve terörün sona ermesi gerçekten çok önemli ve tarihi bir konu. Bunun için biz ilk günden beri bu tarihi sorumluluğu, muhalefet partisi olmamıza rağmen omuzlarımızda hissettik. Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık." diye konuştu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sadece milletvekillerinin değil, uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Babacan, dışarıdan görüşlere açık bir siyasi mekanizmanın daha iyi sonuçlar üretebileceğini işaret etti.

