Babacan: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

Etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendilerini davet eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ve İstanbul İl Başkanlığı'na teşekkür etti.

Türkiye'nin "yorgun", milletin ise "kırgın" olduğunu söyleyen Babacan, insanların uzun süredir ağır yükler altında yaşadığını belirtti. Babacan, "Nereye gitsek aynı dertlerle karşılaşıyoruz. Bir tarafta geçim derdi, bir tarafta gelecek kaygısı, bir tarafta adalet arayışı, bir tarafta da umutlarını kaybetmek istemeyen milyonlar" dedi.

Babacan, Türkiye'de ekonomiden adalete, hukuktan eğitime, sağlıktan tarım ve üretime kadar birçok alanda sorun bulunduğunu belirterek, "Evet, ülkemizde bir ekonomik kriz var. Ancak çok daha önemlisi, ülkemizde bir 'ahlak ve maneviyat' krizi var" değerlendirmesini yaptı.

"10 yıldır enflasyon tek haneye düşmedi"

Enflasyon üzerinden iktidarı eleştiren Babacan, 2016'dan bu yana enflasyonun tek haneye düşmediğini söyledi. Babacan, "Daha geçtiğimiz gün Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıkladı. Oysa ülkenin Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, tam 10 yıldır sürekli olarak enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor" ifadelerini kullandı.

Ekonominin sloganla ve inatla yönetilemeyeceğini belirten Babacan, "Ekonomi güvenle yönetilir, güvenle" dedi. Güvenin yeniden tesis edilmesi için sekiz başlık sıralayan Babacan, doğruyu söylemek, verilen sözü tutmak, emanete hıyanet etmemek, hukuk ve adaletle hareket etmek, liyakatli kadrolarla çalışmak, istişareyi önemsemek, şeffaf olmak ve hesap vermeye hazır olmak gerektiğini söyledi. Babacan, "Bunları yapın, güven kazanın. İlla ki güven, illa ki güven. İnşallah Türkiye'de güven ortamını sağlayanlar bizler olacağız" diye konuştu.

"Gazze'yi unutmayacağız"

Gazze'deki gelişmelere de değinen Babacan, dünyanın Gazze'yi unuttuğunu ve kameraların başka coğrafyalara çevrildiğini söyledi. Gazze'de acının ve gözyaşının devam ettiğini belirten Babacan, Filistin meselesinin yalnızca bir toprak veya egemenlik meselesi olmadığını ifade ederek, "Filistin meselesi bir insanlık meselesidir, bir vicdan meselesidir, bir adalet meselesidir" dedi. Babacan, "Gazze'yi unutmayacağız. Filistin'i unutturmayacağız. Herkes unutsa, biz unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Gazze'deki saldırıların ve işgalin sona ermesi çağrısında bulunan Babacan, "Gazze Gazzelilerindir" dedi.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

Türkiye'nin zor dönemlerde yeniden ayağa kalkmayı başarmış bir millet olduğunu söyleyen Babacan, vatandaşlara karamsarlığa kapılmama çağrısında bulundu. Babacan, "Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki adaleti yeniden tesis edelim. Yeter ki istişareyi yeniden hakim kılalım. Yeter ki birbirimizi dinlemeyi yeniden öğrenelim" şeklinde konuştu.

"Bizde geri adım yok" diyen Babacan, Türkiye'yi hep birlikte yöneteceklerini belirterek, "Çünkü Türkiye, bir avuç insanın değil; 86 milyonun ülkesidir. Bu ülke, hepimizin ortak evi; hepimizin ortak emanetidir" ifadelerini kullandı.

Babacan, Türkiye'de hukukun hakim olduğu, adaletin işlediği ve demokrasinin güçlendiği bir gelecek hedeflediklerini belirterek, "Terör bitecek, şiddet bitecek. Hiç kimse korkuyla yaşamayacak, hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek. Gençler yarınlara yeni bir umutla bakacak. Çocuklarımız çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkede yaşayacak" dedi.