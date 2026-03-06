Babacan: TÜSİAD yöneticilerine verilen hapis cezası, iş dünyasına tek bir şey söylüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri Orhan Turan ile Ömer Aras’a verilen 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TÜSİAD yöneticilerine verilen hapis cezası, iş dünyasına tek bir şey söylüyor: Bu ülkede hiç kimse güvende değildir. Burada cezalandırılan sadece iki iş insanı değildir; cezalandırılan Türkiye’nin üretimidir, istihdamıdır, yatırım ortamıdır.

İktidar, katılmadığı her beyanı suç olarak yaftalamaktan vazgeçmeli, farklı görüşlere fikirle ve muhakemeyle cevap verebilmelidir.

Hukuk olmadan, adalet olmadan, ülkeye yatırım gelmez, ekonomi büyümez.”