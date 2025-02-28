Babacan’dan Bahçeli’ye ‘Öcalan’ telefonu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu etti. Babacan görüşmede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili de konuştu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi.
Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti.
İki lider, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ''silah bırakma ve örgütü feshetme'' çağrısına ilişkin görüşlerini de paylaştı.