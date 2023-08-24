Babacan'dan Erdoğan'a faiz sorusu: Size göre hangisi doğru?
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra açıklama yapan DEVA lideri Babacan, "Seçimden önce ‘Faiz devamlı düşecektir’ dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir.” sözlerinin yer aldığı videoya not ekleyen Babacan, şunları kaydetti:
Seçimden önce “Faiz devamlı düşecektir” dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor.— Ali Babacan (@alibabacan) August 24, 2023
Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı?
Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor. pic.twitter.com/LpDTVr6tP0
"Seçimden önce ‘Faiz devamlı düşecektir’ dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor."