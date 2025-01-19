  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Babacan'dan Erdoğan'a 'sokak hayvanları' çağrısı: Ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?
Takip Et

Babacan'dan Erdoğan'a 'sokak hayvanları' çağrısı: Ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eslem Teker üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Babacan, Erdoğan'ın 1 yıl önce yaptığı açıklamayı anımsatarak "Vicdanlı bir şekilde bu konuyu ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?" diye sordu.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Babacan'dan Erdoğan'a 'sokak hayvanları' çağrısı: Ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?
Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sokak köpekleri üzerinden Erdoğan'ın "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" sözlerini hatırlatan Babacan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Ankara’da Tunahan Yılmaz, İstanbul’da Ayhan Özçelik, Adana’da Şerife Arısan, Antalya’da Havva Özen ve Mahra Melin Pınar. Dün de Hakkari’de Eslem Teker. Sayın Erdoğan 1 yıl önce verdiğiniz sözü ne zaman tutacaksınız, vicdanlı bir şekilde bu konuyu ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?Ülkemizin sokaklarını vatandaşlarımız için güvenli hale getirmek belediyesiyle hükümetiyle herkesin ortak sorumluluğudur."

Saadet lideri Arıkan: Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdırSaadet lideri Arıkan: Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdırGündem

 

Özgür Özel, CHP'nin yol haritasını açıklayacak: Tarih verildi!Özgür Özel, CHP'nin yol haritasını açıklayacak: Tarih verildi!Gündem

 

Gündem
Büyük Birlik Partisi duyurdu: Suriye'yi ziyaret edeceğiz
BBP duyurdu: Suriye'yi ziyaret edeceğiz
Saadet lideri Arıkan: Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdır
Saadet lideri Arıkan: Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdır
Özgür Özel, CHP'nin yol haritasını açıklayacak: Tarih verildi!
Özgür Özel, CHP'nin yol haritasını açıklayacak: Tarih verildi!
Hrant Dink öldürülüşünün 18. yılında anıldı
Hrant Dink öldürülüşünün 18. yılında anıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı kod ve kırmızı difüzyon ile aranan 760 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı kod ve kırmızı difüzyon ile aranan 760 kişi yakalandı
Suriye Münbiç'te bombalı araçla saldırı
Suriye Münbiç'te bombalı araçla saldırı