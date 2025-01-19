Babacan'dan Erdoğan'a 'sokak hayvanları' çağrısı: Ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sokak köpekleri üzerinden Erdoğan'ın "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" sözlerini hatırlatan Babacan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da Tunahan Yılmaz, İstanbul’da Ayhan Özçelik, Adana’da Şerife Arısan, Antalya’da Havva Özen ve Mahra Melin Pınar. Dün de Hakkari’de Eslem Teker. Sayın Erdoğan 1 yıl önce verdiğiniz sözü ne zaman tutacaksınız, vicdanlı bir şekilde bu konuyu ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?Ülkemizin sokaklarını vatandaşlarımız için güvenli hale getirmek belediyesiyle hükümetiyle herkesin ortak sorumluluğudur."