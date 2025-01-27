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Babacan'dan Erdoğan'a yanıt: Para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanal kumar ve bahisle ilgili sözlerine sosyal medya hesabı X'ten yanıt verdi.

Haber Merkezi
ANKA
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Babacan'dan Erdoğan'a yanıt: Para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın!
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AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkta gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız." açıklamasında bulundu. 

Erdoğan'ın bu sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kendi elinizle lisans verip bu işten para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın" sözleriyle tepki gösterdi. 

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