Babacan'dan iş insanlarına çağrı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, “Çağrım iş dünyasına: Türkiye’den vazgeçmeyin” notuyla bir video paylaştı.

Babacan, videoda şunları söyledi:

“Şöyle bir iktidar olacağımız görülsün, memlekete inanın yatırımlar başlayacak akın akın. Şu kriz havasını da 6 ayda dağıtacağız. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum; Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız. Bu ülke için çalışacağız. Biz burada olduktan sonra bu ülkenin umutsuzluğa kapılmasının hiçbir gerekçesi yok. Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa’nın en geniş nüfusuyla, Avrupa’nın en geniş tarım arazileriyle, çalışkan ve metanetli milletiyle burada. Bu ülke; tek kişiden ve onun etrafında kümelenmiş çıkar gruplarından da ibaret değil. Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Türkiye’den vazgeçmeyin. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı artık hep beraber görüyoruz. DEVA’yı yıllarda özgür ve zengin bir Türkiye göreceğiz hep beraber. Adil bir Türkiye göreceğiz.”