Babacan'dan TÜSİAD'a başlatılan soruşturmaya tepki: Farklı her sesi susturarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın haklarında soruşturma açılması Türkiye’nin gündemine oturdu.

Hükümet ve AK Parti cephesinden tepkiler peş peşe gelirken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında, sert tepki göstererek, “Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Devletin kurumlarını provoke etmeyeceksiniz” dedi.

DEVA, Gelecek ve Saadet Parti'nin çatı partisi Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Adaletten vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz"

Babacan, "Bu soruşturma, toplumun her kesimine gözdağı verme adımlarının yeni bir örneğidir. Bir yandan yatırım, üretim, ihracat, istihdam derken, diğer yandan iş dünyasını yargı yoluyla baskı altına almak, ülkemizde sebep olduğunuz çöküşü daha da hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Farklı her sesi susturmaya çalışarak, soruşturmalar açarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız. Adaletten, hukuktan vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz” dedi.

"Güçlü bir ekonomi istiyorsanız her konuşana soruşturma açmayacaksınız"

Babacan, “Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Önce adil bir hukuk düzeni kuracaksınız. Her konuşana soruşturma açmayacak, her itiraz edeni susturmaya çalışmayacaksınız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmanın "yabancı yatırımcıya korku, yerli yatırımcıya gözdağı vermekten başka bir şey olmadığını" vurguladı.