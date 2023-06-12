Babalar günü ne zaman kutlanacak?

Babalar Günü, babalara teşekkür etmek, onları onurlandırmak ve sevgimizi göstermek için bir fırsattır.

Kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini ortaya attı. Dodd'un babası altı çocuğunu tek başına büyüttü.

Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi. Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924'te ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1972 yılında Richard Nixon, Babalar Günü'nü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan etmiştir.