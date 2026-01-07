"Babamın hayrına "dedi, cami önünde binlerce kişiye domuz etli kavurma dağıttı!

Aydın’da daha önce yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C.C. ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

C.C. isimli kasabın babası hayrına Aydın Efeler Bey Cami önünde halka domuz eti dağıttığı iddia edildi.

C.C.'nin 2015 yılında 3 binden fazla Aydınlıya 500 kilo domuz etini kavurma pilav ile yedirdiği aktarıldı.

"Domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi"

Aydın Denge isimli yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Kasap C.C.'nin konu hakkında bir din görevlisine, "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?" şeklinde soru yönelttiği öne sürüldü.

Söz konusu olayın, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan C.C.’nin, yaşananları arkadaş çevresine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

Domuz etlerini sucuk üreticilerine, restoranlara ve otellere de pazarlamış

Habere göre C. C.’nin, bu etleri kasaplara, sucukçulara, restoranlara ve otellere pazarladığı öne sürülmüş, ele geçirilen domuz etleri imha edilmişti. Yine aynı habere göre kasap C., sosyal medya hesabından kendisinden domuz eti alan işletmeleri, “İsimlerinizi açıklarım” tehdidinde de bulunmuş.

"Hayır falan yaptığı yok"

Aydın Kasaplar Odası eski Başkanı İsmail Kadı ise C.C.'nin ifadelerine tepki gösterdi.

Kadı, Aydın Kulisi'ne verdiği röportajında, "Bahsi geçen şahıs 2015 yılından beri hapiste. Gevezelik yaptığına eminim. Hayır falan yaptığı da yok. Olsa mutlaka duyar, bilirdik. Çünkü o yıllarda bununla mücadele eden bendim. İçiniz rahat olsun. Aydın'da böyle bir durum yok" dedi.

Ortaya atılan iddialarla ilgili adli sürecin ve resmi makamların değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.