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Babasının arabasıyla 8 araca çarpan 17 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi (Video)

Avcılar'da 17 yaşındaki bir sürücünün mahalle içinde park halindeki 8 araca çarparak ilerlediği anlar kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken sürücünün yakalandığı öğrenildi

Haber Merkezi
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Babasının arabasıyla 8 araca çarpan 17 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi (Video)
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Avcılar ilçesinde, babasından izinsiz aldığı otomobille 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. İlçede babasına ait otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta 8 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalandı, para cezası kesildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.Ç.'ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, R.Ç'nin peş peşe yaptığı kazalar ve kaçma anları yer alıyor.

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