BAE deprem bölgelerinde aramaları ücretsiz yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) telekomünikasyon şirketi Etisalat, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle bölgelere ücretsiz iletişim desteği sağladığını açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, depremlerin vurduğu dost ve kardeş ülkeler, Türkiye ve Suriye'yle dayanışma adımlarından biri olarak bir hafta boyunca her iki ülkeyle ücretsiz iletişim hizmeti verileceği belirtildi.

Etisalat'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise, BAE'deki müşterilerinin Türkiye ve Suriye'deki yakınları ve sevdikleriyle iletişim sağlamaları için 9-16 Şubat tarihlerinde geçerli olmak üzere 1000 dakika ücretsiz konuşma hizmeti verileceği aktarıldı. Her iki ülkeden gelen aramaların da ücretsiz olarak karşılanacağı ifade edildi.

Fetva Konseyi'nden Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı

Öte yandan, BAE Fetva Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgeler için BAE Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulunuldu. Ayrıca, deprem bölgeleri için destek kampanyası başlatan BAE Kızılayı ve diğer kuruluşlara teşekkür edildi.