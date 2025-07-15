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BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiye'ye geliyor!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiye'ye geliyor!
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.

Bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

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