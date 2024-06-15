Bafa Gölü'nde pilotların kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su alırken bilinmeyen nedenle kırıma uğrayan yangın söndürme uçağında bulunan personelin kurtarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Uçağın gövdesi üzerinde kurtarılmayı beklemişler

Bafa’da işletmecilik yapan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya isimli kişiler, THK yangın söndürme uçağının gölün ortasında su alırken ön kısmının batmaya başlaması üzerine bindikleri tekne ile uçakta bulunan personeli kurtarmak için göle açıldılar. Uçağın burun kısmının tamamen su altında olduğu, gövdesinin arka bölümü havada dururken, iki pilot ve orman muhafaza memurunun gövdesi üzerinde kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Balıkçı teknesi ile kurtarma operasyonu başlatıldı

Balıkçı teknesi ile kurtarma operasyonu başlatan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya, sık sık pilot ve orman muhafaza memurunu tekne almaya çalıştıkları esnada alçalan helikoptere uyarıda bulunarak yükselmesini istediler. Tekneden uzattıkları ip yardımı ile uçaktaki personeli kurtarmaya çalışan vatandaşlardan birisi tekneden atlayarak yüzerek uçağa ulaştı. Tekneye bağlı ipi çekerek uçağa yanaştıran vatandaş, uçağa yanaşan başka bir balıkçı teknesine 3 kişinin binerek kurtarılmasını sağladı. Orman Muhafaza Memuru İbrahim Arslan, 1. Pilot Hüseyin Çabuk ve 2. Pilot Yakup Kameroğlu'nun iki ayrı balıkçı teknesine binmelerinin hemen ardından uçak Bafa Gölü’nde battı.