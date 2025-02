BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlarının tam listesi

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından düzenlenen 78. BAFTA Ödülleri, Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Geceye “Conclave” ve “The Brutalist” yapımları damga vurdu. Oyunculuk kategorilerinde Adrien Brody, Mikey Madison ve Kieran Culkin gibi isimler öne çıktı.

Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu David Tennant üstlendi. Tören, BAFTA’nın geleneksel şıklığını koruyarak, sinema dünyasının en prestijli isimlerini bir araya getirdi.

Conclave The Brutalist ödülleri süpürdü

Mark Strong’un başrolünde yer aldığı “Conclave”, bu yılın en büyük ödülü olan En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerinin de sahibi olan yapım, gecenin en çok ödül toplayan filmlerinden biri oldu.

Brady Corbet, dikkat çeken yönetmenlik performansıyla “The Brutalist” filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Corbet’in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Bu yıl BAFTA’da oyunculuk ödülleri, güçlü performanslarıyla dikkat çeken isimlere gitti:

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison, “Anora”

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody, “The Brutalist”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin, “A Real Pain”

Zoe Saldaña, Jacques Audiard’ın müzikal draması “Emilia Pérez” filmindeki performansıyla dikkat çekerken, Kieran Culkin “A Real Pain” ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne uzandı.

Denis Villeneuve’nin beklenen devam filmi “Dune: Part Two”, En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerini kazandı. Film, BAFTA ödüllerine damga vuramasa da teknik dallarda başarısını kanıtladı.

İspanyolca müzikal drama filmi “Emilia Pérez”, bu yıl BAFTA’da En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü’nü kazandı. Film, Cannes Film Festivali’nde de büyük ilgi görmüştü.

İşte BAFTA 2025 kazananlarının tam listesi:

En İyi Film: Conclave

En İyi Yönetmen: Brady Corbet – The Brutalist

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison – Anora

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody – The Brutalist

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña – Emilia Pérez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin – A Real Pain

En İyi İngiliz Filmi: Conclave

En İyi Özgün Senaryo: Jesse Eisenberg – A Real Pain

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Özgün Müzik: The Brutalist

En İyi Yapım Tasarımı: Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Saç ve Makyaj: The Substance

En İyi Ses: Dune: Part Two

En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Yabancı Dilde Film: Emilia Pérez

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Kısa Film: Rock, Paper, Scissors

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En Yükselen Yıldız Ödülü: David Jonsson