BAĞ-KUR prim gün sayısı düştü mü? BAĞ-KUR’da prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek mi?

EYT düzenlemesinden 9000 prim günü şartı nedeniyle birçok BAĞ-KUR'lu faydalanamadı. BAĞ-KUR'luların 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi gündeme geldi. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lular erken emeklilik düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, BAĞ-KUR’da prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek mi? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.” ifadelerine yer verdi.