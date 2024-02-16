Bağ-Kur primlerine yapılan zam Meclis gündeminde: Yüzde yüz artışın sebebi nedir?

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 2024 yılı için belirlenen SGK primleri hakkında TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Torun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi hakkında şunları kaydetti:

“Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerden en çok etkilenen toplum kesimlerinin başında esnafımız gelmektedir. Enflasyonist ekonomiye karşın müşteri kaybetmemek adına fiyat artışlarını etiketlere yansıtamayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sahibi olan vatandaşlarımız 2024 yılı için belirlenen SGK primlerini ödemekte zorlanmakta, çok sayıda esnafımız yeni yılda belirlenen primleri ödeyememektedir. 2023 yılında 3.452 lira olan en düşük 4B (Bağ-Kur) primi yüzde yüz artışla 6.900 liraya yükseltilmiştir. Asgari ücrete yüzde 49, en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapılırken sigorta primlerine yüzde 100 oranında artış yapılması ne ekonomik ne etik hiçbir kurala uygun değildir. Söz konusu dengesizlik devletin Anayasa ile bağlı olduğu adalet ilkesiyle çelişmekte, toplum vicdanını yaralamaktadır.”

CHP'li Torun, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

“2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında son ödeme tarihi geçmiş olan 4B sigorta primi taksitlerinin sayısını açıklar mısınız? 2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında son ödeme tarihi geçmiş 4B sigorta primi borcu bulunan vatandaşlarımızın sayısını açıklar mısınız? Asgari ücrete yüzde 49, en düşük emekli maaşına yüzde 33.3 zam yapılırken 4B sigorta primlerine yüzde 100’ün üzerinde artış yapılmasının sebeplerini açıklar mısınız? Ödeme ve vergilendirme adaletsizliklerinin giderilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse 4B sigorta primlerinin hangi rakamlar ile güncellenmesi planlanmaktadır?”