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Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Saldırgan yakalandı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı. Korkunç olayda 12 yaşındaki M.S. hayatını kaybederken, saldırgan yakalandı.

Haber Merkezi
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Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Saldırgan yakalandı
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Bağcılar'da meydana gelen olayda, 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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