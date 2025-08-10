  1. Ekonomim
Bağcılar'da 15 katlı binada yangın: İçeride mahsur kalanlar tahliye edildi

Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

İstanbul Bağcılar’da bulunan 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Olay, 2040 Sokak’taki binada sabah saatlerinde meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Yangının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. İçeride mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

Mahsur kalanlar tahliye edildi

İtfaiye ekipleri binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın söndürüldü

Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında binanın en üst katında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

