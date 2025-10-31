Bağcılar'da bir binada patlama: Yaralılar var

  1. Ekonomim
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan dairede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.

