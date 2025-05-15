Bağcılar’da iş yerinde patlama! Ekipler sevk edildi
Bağcılar’da bir iş yerinde bulunan buhar kazanı patladı. Olay yerine ekipler sev k edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bağcılar’da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın buhar kazanından kaylaklanığı belirtildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
1 kişi yaralandı, 2 otomobil zarar gördü
Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntıar geliyor...
Gündem