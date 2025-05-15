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Bağcılar’da iş yerinde patlama! Ekipler sevk edildi

Bağcılar’da bir iş yerinde bulunan buhar kazanı patladı. Olay yerine ekipler sev k edildi.

Haber Merkezi
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Bağcılar’da iş yerinde patlama! Ekipler sevk edildi
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Bağcılar’da bir iş yerinde patlama meydana geldi.  Patlamanın buhar kazanından kaylaklanığı belirtildi.  Ekipler olay yerine sevk edildi. 

1 kişi yaralandı, 2 otomobil zarar gördü

Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntıar geliyor...

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