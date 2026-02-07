Bağcılar’da kira tartışması faciaya dönüştü: Bıçakla yaralanan kiracı hayatını kaybetti

Bağcılar'da ev sahibi ve kiracı arasında 'evden çıkma' tartışmasına aileler de dahil oldu. Ev sahibi ailenin teklifiyle anlaşmak için buluşan taraflar arasında kavga çıktı.

Kavgada ev sahibinin erkek kardeşi, evde 10 yıldır kiracı olan Neytullah Bilmez'in oğlu 24 yaşındaki Aziz Lokman Bilmez'i kalbinden bıçakladı.

Yüzde 83 görme engelli olduğu öğrenilen Bilmez yoğun bakıma alındı. 6 ay yoğun bakımda tedavi gören ve dün akşam hayatını kaybetti.

Olay, 29 Ağustos 2025 tarihinde Bağcılar’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hasan Ceylan yaklaşık 10 yıldır kiracısı olan Bilmez ailesinin daireden çıkmasını istedi.

Aile, süre talep ederek evi tahliye edeceğini söyledi taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Olay günü kiracı Neytullah Bilmez, ev sahibinin kardeşi Ahmet Ceylan ile karşılaştı.

Ceylan, "Bu evden çıkacaksın" diyerek bağırdı. Neytullah Bilmez ise, "Muhatabım ev sahibi Hasan’dır" diye karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kiracı Neytullah Bilmez ev sahibinin kardeşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi.

Ardından ev sahibi kiracının evine gelerek olayın unutulmasını ve tatlıya bağlanmasını istedi.

Kiracı Bilmez ailesi ise olayın uzamaması için ev sahibi Hasan Ceylan’ın "Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım" teklifini kabul etti.

Kiracı ailenin konuşmak için sokağa gelmesinin ardından ev sahibi Hasan Ceylan'ın kardeşi Ahmet Ceylan, Neytullah Bilmez ‘in kardeşi İdris Bilmez’e elini kaldırarak hakaret ve küfür etmeye başladı. Barışmak için biraraya gelen iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakladılar; hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler

İddiaya göre, kavga sırasında ev sahibinin diğer kardeşi Fatih Ceylan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Bilmez'i kalbinden bıçakladı.

Ailenin "Çocuk bıçaklandı; bırakın hastaneye götürelim" uyarılarına rağmen bıçaklı saldırgan ve yanındakiler yaralı gencin bulunduğu aracın yolunu keserek camlarını kırdı; araca çekiç fırlattı.

İddiaya göre bıçaklı saldırgan Fatih Ceylan ve yanındaki saldırganlar "Bu çocuk burada ölecek, hastaneye gitmeyecek" diyerek aracı engelledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 30 Ağustos’tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aziz Lokman Bilmez, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yüzde 83 görme engeli bulunan Aziz Lokman Bilmez'in ailesi oğullarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan aldı.

Aziz Lokman Bilmez'in annesi baygınlık geçirdi. Saldırgan Fatih Ceylan'ın ise tutuklandığı, Ahmet Ceylan ve Hasan Ceylan hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.