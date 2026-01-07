Bağdat Caddesi'ndeki yangının nedeni restoranın ruhsatsız bacası çıktı!

24 Aralık 2025 tarihinde Bağdat Caddesi Çatalçeşme’de yaşanan yangınla ilgili itfaiye raporu çıktı. Raporda yangının, binanın altında yer alan restoranda ruhsat ve imara aykırı şekilde yapılan, odun ateşinde yanan pizza fırınının bacasından kaynaklı olduğu açıkça belirtildi.

Uyarılar ve başvurular dikkate alınmadı

Rapora ve apartman sakinlerinin iddiasına göre; kentsel dönüşüm ile yeni inşa edilen 3 yıllık apartmanın projesi, elektrik altyapısı ve baca sistemi, bir restoranın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede değildi. Buna rağmen mülk sahibi dükkanı bu restorana vermekte, tüm malikler karşı çıkmasına rağmen ısrarcı oldu. Restoran, binanın elektrik ve baca yapılarında, bina yönetiminden habersiz şekilde, kendi kapasitesini sağlayacak çeşitli değişiklikler yaptı. Pizza fırını sonradan eklenerek, bacası yangın merdiveninden geçirildi; süreç içinde bacada evlerin içinde kokuya ve zehirli gaz salımına neden olan arızalar yaşandı. Apartman sakinleri, pizza fırınının tavanında yanıcı izolasyon malzemesi kullanıldığını tespit ettiğinde, firma ve restoranın kiracı olduğu dükkanın mülk sahibi tarafından dikkate alınmadı. Apartman yönetimi restoranın projesini görmek istediğinde, gösterilmedi.

Yine iddiaya göre, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CİMER yoluyla yapılan başvuru ve şikayetler neticesinde, kat maliklerinin uyardığı konulara dair markanın kendisi, mülk sahibi ve kamu kurumlarınca hiçbir somut adım atılmadı.

Hasar milyonlarca lirayı buluyor

Apartman sakinleri yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Yangın, Bağdat Caddesi'nin Çatalçeşme kısmının 6 saat kadar kapalı kalmasına neden olacak boyuttaydı. Apartmanın tüm elektrik ve su tesisatı, içten içe saatler boyunca yandı. Altyapıdaki ve daire içlerindeki hasar milyonlarca lirayı buluyor.

Yangının öğlen 14:50 sırasında başlaması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olsa da, apartmanda yaşlı ve çocuklu ailelerin de ikamet ettiği düşünüldüğünde; olay şayet gece saatlerinde gerçekleşmiş olsaydı, Kartalkaya yangınının şehrin ortasındaki bir diğer versiyonu yaşanabilirdi."