Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun katılmak istediği partiyi açıkladı

Demokrat Parti’nin son kongresinin ardından partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cemal Enginyurt’un Sözcü TV’de yaptığı “Eğer yeniden siyasete dönecek olursam, bunu Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yaparım. Etik olan da budur.” açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Demokrat Parti’den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen Bağımsız’ım" diyen Uzun, "Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim" diye konuştu.

"Önceliğim CHP"

Egede Son Söz'ün haberine göre iktidar partisi dışında pek çok partiden teklif aldığını söyleyen Uzun, "Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım. Cemal Bey ile Demokrat Parti’den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.