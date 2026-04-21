Bağımsız Maden İş açıkladı: 110 madenci gözaltına alındı

Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemde 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110’unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız" ifadelerine yer verdi.

