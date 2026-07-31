Bağış polemiği: YENİ Parti, Melih Gökçek'in 1 lira 3 kuruşluk bağışını iade etti

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı dayanışma kampanyasına gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağış parti tarafından iade edildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek: "Ben de yardım ettim, parayı çarçur etmeyin"

Melih Gökçek, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasına sembolik olarak 1 lira 3 kuruş bağış yaptığını açıklamıştı.

Gökçek paylaşımında, "Özgür, halktan para isteyince dayanamadım, ben de yardıma karar verdim. Ve YENİ Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1,03 TL bağışta bulundum" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımının devamında Gökçek, "Özgür, benim yardımımı lütfen dikkatli kullan. Parayı çarçur etmeyin. Bir de paraya Veli Ağbaba'ya dokundurtmayın. Cebine atar diye korkuyorum. Twitter âlemi, yardımımı nasıl buldunuz?" demişti.