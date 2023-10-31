Bağışlanan bilgisayarları sattığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme
Bağışlanan bilgisayarları satıp sanal bahis oynadığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.
AA
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GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçiler tarafından okula bağışlanan bilgisayarları sattığı öne sürülen müdür hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
Güveçci köyünde yurt dışında yaşayan gurbetçiler, aldıkları 19 dizüstü bilgisayarı Güveçci Ortaokulu'na bağışladı.
Okul Müdürü M.A'nın, bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu satıp sanal bahis oynadığı öne sürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, iddiayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti.