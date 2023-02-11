Bağışlar duyuldukça miktarı da orantılı artar

ŞAFAK ALTUN

■ Hocam bir elin verdiğini diğeri görmesin derler, görmesin mi gerçekten?

Bilakis görsün bence. Normlar ancak diğerlerine bakarak oluşturulabilir. Mesela kimsenin yere çöp atmadığı bir yerde yere çöp atmama bir normdur ve o çöpü atmak daha zorlaşır. Yere çöp atılan bir yerdeyse tersi, çöpü atmayıp elinde taşımak garip karşılanacaktır. İnsanlar genellikle normlara uymayı (yani anormal olmamayı) tercih ederler. Bağış yapma da ne kadar görünürse o kadar norm haline gelebilir.

DEPREMZEDEYE BAĞIŞLAR NASIL ARTIRILIR?

■ Örnek verebilir misiniz?

2014 yılında ALS hastalığı için başlatılan “ice bucket challenge” katılımcıların kafalarından aşağı bir kova dolusu buzlu su dökerek bağışta bulunmaları ve 3 diğer kişiyi bunu yapmaları için davet etmelerinden oluşuyordu. Bu hareket başka bir zaman olsa çok garip görünecek olsa da kampanya kısa sürede viralleşti ve % 5000 (beş bin) oranında bir artışla 100 milyon $ değerinde bir bağış miktarına ulaşıldı. Özetle yeterince kişinin yaptığı görülürse çok garip bir davranış bile norm halini alabilir.

■ Kimi insanlar yaptıkları bağışların görünmemesini bir başka deyişle alçak gönüllü olmak isterler. İçinden geçtiğimiz böyle bir dönemde bu kadar tevazu sahibi olmak doğru mu?

Yapılan bağışın görünmesinin bir diğer faydası da sosyal karşılaştırma kuramı içerisinden geliyor. İnsanlar kendilerini diğerleriyle karşılaştırırlar ve bu karşılaştırmalar bazen aşağıya bazen de yukarıya doğru olur. Bu perspektiften örneğin benim bir derneğe 1000 TL bağış yaptığımı duyan bir öğrenci yukarı yönlü sosyal karşılaştırma ile “İlker Hoca’dan bile çok yardım yapabilirim” diyerek bu rakamı aşmayı, bu bağışı duyan bir iş insanı ise “Doktorunki kadar yardım etmek yakışık almaz” diyerek aşağı yönlü bir sosyal karşılaştırma ile bağış miktarını artırabilir.

■ Peki hocam en güzeli grup halinde bağış toplamak sanırım. Birlikte toplanınca miktar daha artar. Şirket çalışanları, apartman sakinleri falan aralarında toplayıp gönderseler daha iyi olur mu?

Olmaz. Orada da seyirci etkisi (Bystander Effect) devreye giriyor çünkü. İnsanlar grup halinde yardımda bulunurlarken, sorumluluk tüm gruba dağıtıldığı için bireysel olarak daha az bağış yaptıkları biliniyor. Örneğin 10 kişilik bir arkadaş grubunda ortaklaşa para topladığınızda o miktarın iki katına çıkmasını sağlayamayacağınız için kendinizi zorlamayabilirsiniz. Oysa kendi yardımınızın iki katına çıkmasını sağlayabilirsiniz aslında.

BAĞIŞ YAP(TIR)MANIN PSİKOLOJİSİ

■ Psikoloji bilimi başka ipuçları sunuyor mu bağışla ilgili?

Evet. Aciliyet durumu genel olarak harekete geçirir zaten. Uçaktaki son 3 koltuk kaldığını görürseniz satın alma kararınızı ertelemeyebilirsiniz mesela. İndirim için son 15 dakika gibi geri sayaçlar da satın alma davranışı için tetikleyici olarak kullanılırlar. Bağış için de süre ve miktar hedeflerinin olması harekete geçirici olabiliyor.

Bağış için hedefler somut olmalı

■ Hedefler olabildiğince somutlaştırılması bağış miktarını artırır mı?

Doğal hayatı koruma derneklerinin yabani bir hayvanı “evlat edinme” kampanyası buna örnek olabilir. O bağış spesifik olarak bir hayvana harcanmayacak olsa bile bu fikir insanları bağış yapmakla ilgili harekete geçirmişti. Benzer biçimde depremle ilgili de “Bu bağışla 6 kişi kışlık kazaklarına kavuştu veya 12 öğrenci kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı” gibi bir ibareler çok daha etkili olacaktır. Son olarak özdeşim kurulabilir ve duyguya hitap eden bir kampanya dilinin bağışları artırdığı biliniyor. Örneğin yine hayvanlarla ilgili bağış kampanyalarının “hayvan hakları” başlığı ile daha az, “hayvanları koruma” başlığı ile daha çok bağış toplayabildiği biliniyor. Fakat depremle ilgili zaten yeterince özdeşilen ve duygu yoğun bir dönem içerisinde olduğumuz için bu unsur çok elzem olmayabilir.