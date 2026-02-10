Bahar gibi hava yolda: Sıcaklıklar artacak, tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugünkü düşüşün ardından yarından itibaren tekrar artışa geçmesi bekleniyor.

MGM'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bahar değerlerini andıran sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek.

Kısa süreli düşüşün ardından yükseliş başlıyor

Hava sıcaklıklarının bugün iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Ancak bu düşüş kısa süreli olacak. Yarından itibaren sıcaklıkların tüm yurtta kademeli olarak artacağı ve hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

Haftalık tahminlere göre üç büyük ilde beklenen sıcaklık değişimleri; İstanbul'da bugün yağmurlu ve 9 derece beklenen sıcaklık, cumartesi günü 16 dereceye kadar yükselecek.

Haftaya 6 derece ile başlayan başkentte, yarından itibaren sıcaklıklar artarak hafta sonu 13-14 derecelere ulaşacak.

İzmir'de ise bugün kuvvetli yağışla birlikte 14 derece olması beklenen sıcaklık, hafta sonu 19 dereceye kadar çıkarak bahar havası yaşatacak.