Bahçe kuyusunu temizlerken zehirlenen 4 kişiden 3'ü öldü
Aksaray'ın Koçpınar köyünde bahçedeki su kuyusunda temizlik yaparken zehirlenen 4 vatandaştan 3'ü hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aynı aileden 3 kişi can verdi
Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.