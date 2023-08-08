  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bahçeli: 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız
Takip Et

Bahçeli: 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun iki hafta önce de olağanüstü toplandığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Daha toplanacağız herhalde" ifadesine ise "Evet, inşallah." karşılığını verdi.

 

Fındık alım fiyatına tepki: Yeniden ayarlama yapılmalıFındık alım fiyatına tepki: Yeniden ayarlama yapılmalıGündem

 

 