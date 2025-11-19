Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem

Konuşmasının önemli bir bölümünü İBB iddianamesine ayıran Özel, ”Cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalık özetini çıkarsın, milletin önüne koysun. Laf kalabalığına pabuç bırakmayız. 560 milyar diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin. Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır” dedi.

Siyasi Ahlak Yasasının çıkarılması çağrısında da bulunan Özel, “Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın. Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sırada, Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar mal varlıkları araştırılsın, gelir gider araştırsın” diye konuştu.

Bahçeli’den İmralı ve İBB iddianamesi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gidip gitmemesi konusunda süren tartışmalara son noktayı koydu.

Bahçeli, “Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem” dedi.

İBB iddianamesine de değinen Bahçeli, yargılamanın hızla yapılması ve yargılamanın başta TRT olmak üzere tüm televizyonlarda canlı olarak yayınlanması gerektiğini belirterek, “Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir” dedi.