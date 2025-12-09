  1. Ekonomim
Bahçeli, 5 enstitünün temsilcileriyle görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin himayesinde kurulan beş enstitüsünün temsilcileriyle bir araya geldi.


Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü ile Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü, Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen ortak programda buluştu.

Toplantıda enstitülerin yürüttüğü çalışmalar, gelecek dönem projeleri ve işbirliği başlıkları ele alındı.