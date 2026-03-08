Bahçeli, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programına katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında düzenlenen "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar’dan Tuna’ya Türk Kadını" temalı özel programa katıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP’nin sosyal medya hesbından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ATO Congresium’da düzenlenen ‘Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar’dan Tuna’ya Türk Kadını’ temalı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programına katıldı" ifadesine yer verildi.