Bahçeli, ABD’nin Maduro operasyonunu Karayip Korsanları’na benzetti

CANAN SAKARYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni yılda ülkeyi yine zor bir dönemin beklediğini belirterek, emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücünde yaşanan düşüşe örnekler verdi. Millet olarak saniyede 500 bin TL vergi ödeneceğini, asgari ücretli ile milyarderin aynı vergiyi ödeyeceğini kaydeden Özel, Cumhuriyet tarihinin en fazla faiz ödemesinin de yine bu yıl yapılacağını belirtti. Özel, “Kimse bu yılın geçen yıldan iyi olacağına inanmasın. Bu milletin durumunun geçen yıldan iyi olması için milletin sandığa gitmesi gerekir” dedi. Özel, emekliye seyyanen zam yapılması çağrısında da bulundu. Özel, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasına ilişkin olarak “Tüm dünyayı tehdit eden bir haydutlukla karşı karşıyayız. Dünya buna ortak tavır almalıdır. Birleşmiş Milletler düzeni yok sayılamaz” dedi. İktidarı da eleştiren Özel, Maduro’ya Türkiye’ye gitmesi için teklif sunulduğu haberlerini hatırlatarak, “Erdoğan, sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun?” diye sordu.

Bahçeli’den ABD’ye tepki “Haydutluk, casusluk”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine ‘haydutluk, korsanlık” sözleriyle tepki göstererek, “Karayip Korsanları film seti Venezuela’nın başkenti Caracas’ta kurulmuştur” dedi. Bahçeli, Maduro’ya karşı yapılan gayri meşru ve hukuk dışı saldırıyı lanetlediğini söyledi. Venezuela’da yaşananların iç cephenin hayatiyeti konusunda ibretlik ipuçları da verdiğini kaydeden Bahçeli, “Direk teslimiyet olmadan, devlet ricalinde, askeri ve güvenlik bürokrasisinde, siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan, bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte gece yarısı yatağından almak hiç kimsenin, hiçbir muhasım gücün yapabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz. Şimdi anlaşıldı mı, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefindeki ısrar ve irademiz” diye konuştu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ya mutabakatla ya da zorla Suriye’nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğünün kategorik olarak tesis edilmesi gerektiğini belirtti.