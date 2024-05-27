Bahçeli açıkladı: Halk Televizyonu, Sözcü, Now için başvuruda bulunacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İman ve inancıyla çelikleşen, irade ve idealleriyle çevikleşen, tehdit ve tehlikeler karşısında çelişkiye düşmeyen, korkuya ve korkuluklara eyvallah etmeyen, haklı ve meşru mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı tarih boyunca ‘kahramanlık’ olarak isimlendirilmiştir. Destan oldular, dilden anlatıldılar."

"MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yoktur."

"Dış bağlantılı ajanlarla iş birliği yapanlarla hesaplaşacağız."

"Halk Televizyonu, Sözcü, Now başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz."