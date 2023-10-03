Bahçeli: Artık Kıbrıs Devleti diyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur açıklaması, aziz milletimize hakaret ve husumet beyan eder. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu’nun milletimizin takdir ve seçimine tahammülsüzlük göstermesi faşist dürtülerin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçen Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı kabinesini kuran Türk milletidir. Güvenoyunu doğrudan ve aracısız kullanan Türk milletidir. Peki bunun neresinde ahlaki ve siyasi boşluk veya meşruiyet sorunu vardır? Demokrasiyi demagojiye çeviren, klasik despotların tavrı neyse aynısını sergileyen Kılıçadroğlu için siyasi ve ahlaki meşruiyetin kaynağı nedir? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de FETÖ’cülerle masa kurup ittifak protokolü hazırlamak mı meşruiyettir? HDP’ye, PKK’ya yani Yeşil Sol Parti’ye melun sözler vermek suretiyle aynı ihanet çatısı altında buluşmak mı meşruiyettir? Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim. Kafasının içindekileri öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Süleyman Soylu’ya iftira kuyruklarına girmeleri, bazılarının da görevdeki içişleri bakanını kötülemeleri, ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır. Üstelik emniyet teşkilatında tecrübeyle ve kahramanca görev yapan fakat bir sebepten dolayı görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasına tevessül edilmesi asla doğru ve hakkaniyetli bir uygulama değildir." dedi.

Bahçeli, "Darbe anayasası Türkiye’ye layık değildir. Artık vakit gelmiştir. Kılıçdaroğlu’nun ‘tek adamla anayasa olmaz’ çıkışı aymazlıktır, akılsızlıktır, ayıptır. Türkiye’de ‘tek adam sistemi’ diye bir şey yoktur." diye konuştu.

Bahçeli, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti diyeceğiz." dedi.

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