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Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüden seslendi: Her şeyin vakti var ve yaklaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katıldı. Ziyaret sonrası konuşan Bahçeli, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır" dedi. Bahçeli, "yeni bir kardeşlik yüzyılı" geldiğini de söyledi.

Haber Merkezi
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Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüden seslendi: Her şeyin vakti var ve yaklaştı
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Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı.

Anıtın olduğu noktada çok sayıda partili Bahçeli'yi karşıladı. Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti. 27 Mayıs tarihi "Ülkücü Şehitler" günü olarak anılıyor. Anıtta buluşan partililer, dua edip anıta karanfil bıraktı.

"Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hayatlarını, ülkü, ilke ve ülkelerine adamışlardı. Kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil, davalarının adamı oldular. Şehitlerimizin kahramanlığı nesilden nesile aktarılacak.

Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.

Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

Bir şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir."

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