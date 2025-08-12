Bahçeli: Başta belediyeler olmak üzere Türkiye hukuki davalardan süratle kurtulmalı

CANAN SAKARYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gelişmelere ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, belediyelere ilişkin davalara dikkat çekerek, “Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır” dedi.

Bahçeli, LGS ve sahte diploma tartışmalarına da değindiği açıklamasında, bu konudaki kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef aldığını belirterek, terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığının da ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Bahçeli, “Organize sahtekarlık ve dolandırıcılık çeteleriyle mücadele kuşkusuz sonuna kadar sürdürülmelidir. Fakat zarfa bakarken mazrufun gözden kaçırılmaması, satıhta dururken asıl kök ve kaynağın ihmal edilmemesi milli güvenliğimiz, sosyal ve toplumsal güven bağlarımız açısından mecburidir” değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefine yaklaştıkça bayatlamış ve geride kalmış yapay ve cepheleştirici tartışmaların bir kez daha tedavüle sokulduğunu kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ile huzur, umut ve kardeşlik üzerindeki sis bulutlarının dağıtılacağını belirten Bahçeli, “Yeni yüzyıl al bayrağın etrafında tezahür edecektir. Bugüne kadar iki toplantı gerçekleştiren, üçüncüsünü de yarın (bugün) yapacak olan mezkur komisyonun geniş çaplı mutabakat ve meşveretle “Terörsüz Türkiye’nin yasal, hukuki, demokratik ve siyasi mukaddimesini hazırlayacağı yüksek ümit ve inancımızdır” dedi.

İYİ Parti’nin 3 üyeliği AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı

İYİ Parti’nin katılmadığı Millî Dayanışma, Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonunda İYİ Parti’ye düşen üç üyelik AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı üye olarak gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta üç siyasi partiden üye isimlerini bildirmelerini istemişti. Bugün üçüncü toplantısını 51 üye ile yapacak olan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda; önümüzdeki dönemi ilişkin komisyon üyeleri önerilerini dile getirecek.