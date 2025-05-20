Bahçeli bu hafta da Meclis'te konuşmayacak
Son olarak 28 Ocak 2025'teki TBMM MHP Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de grup toplantısı düzenlemeyecek.
TBMM Genel kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere bugün toplanacak.
DEM Parti saat 12:45'te Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Başkanlığı'nda toplanacak ve TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
MHP grup toplantısı olmayacak
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre son toplantısını 28 Ocak 2025'te yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her salı düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nı bu hafta da düzenlemeyecek.
DEM-CHP görüşmesi bugün
Ayrıca DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 14:30'da CHP Genel Merkezi’nde ziyaret edecek.