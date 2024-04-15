Bahçeli çağırdı, Saffet Sancaklı MHP’ye geri döndü

Yerel seçimler öncesi Bahçeli'nin isteğiyle MHP’den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisine geri döndü. Sancaklı’nın Bahçeli’nin davetiyle geri döndüğü belirtildi.

Saffet Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla partisinden ayrılmıştı:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."