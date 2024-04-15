Bahçeli çağırdı, Saffet Sancaklı MHP’ye geri döndü
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetiyle eski partisine geri döndü.
Yerel seçimler öncesi Bahçeli'nin isteğiyle MHP’den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisine geri döndü. Sancaklı’nın Bahçeli’nin davetiyle geri döndüğü belirtildi.
Saffet Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla partisinden ayrılmıştı:
"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."